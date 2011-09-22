Написание модуля выгрузки каталога товаров 1с8 УТ

Имеется база 1с8 Управление торговлей редакции 10.3 и интернет-магазин на скрипте OcStore 0.2.2.

В базе ведется учет товара. В каждой номенклатуре в характеристиках вбиты варианты варианты продукции разных производителей, с различными ценами.

Необходимо создать модуль для OcStore (он же OpenCart 1.4.9.4) взамен встроенному модулю, способный импортировать в базу магазина выгруженную из 1с базу товаров, с соблюдением следующих условий:

1) Импортировать из характеристик товар разных производителей и разделять его в базе магазина на различные товары;

2) Записывать в поле описания товара "Модель" номерклатурный номер из 1с, а также изменение имени поля на "Код товара".

Подробнее и понятнее задачи можно будет узнать при непосредственном общении в личке, по телефону, e-mail, ICQ или Skype.