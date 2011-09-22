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Написание модуля выгрузки каталога товаров 1с8 УТ
Имеется база 1с8 Управление торговлей редакции 10.3 и интернет-магазин на скрипте OcStore 0.2.2.
В базе ведется учет товара. В каждой номенклатуре в характеристиках вбиты варианты варианты продукции разных производителей, с различными ценами.
Необходимо создать модуль для OcStore (он же OpenCart 1.4.9.4) взамен встроенному модулю, способный импортировать в базу магазина выгруженную из 1с базу товаров, с соблюдением следующих условий:
1) Импортировать из характеристик товар разных производителей и разделять его в базе магазина на различные товары;
2) Записывать в поле описания товара "Модель" номерклатурный номер из 1с, а также изменение имени поля на "Код товара".
Подробнее и понятнее задачи можно будет узнать при непосредственном общении в личке, по телефону, e-mail, ICQ или Skype.
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