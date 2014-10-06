Web-программист с комплексным подходом к задачам под любой бюджет
Age 34, over 10 years of experience in the web development industry.
Practice: PHP(10years) Go(3) SQL(10) noSQL(2) JS(8) React(2) QA(4) Linux(10) Docker(2) K8s(1) Aws(1)
During this time large number of varying complexity projects were completed, but the most important for me was always the steady growth of skills.
My professional achievements best describe the latest projects.
For the last four years, I have been developing software for participating companies in the system of state auctions Prozorro.sale, and developing other systems of electronic auctions.
Портфолио
- Майданчик Prozorro.продажі264 просмотра
- Персональный сайт на Yii243 просмотра
- Корпоративный сайт на Yii257 просмотров
- Корпоративный сайт на Yii240 просмотров
- Модернизация календаря финансовых событий на YII211 просмотров
- Корпоративный сайт на Yii196 просмотров
- Сайт на WordPress178 просмотров
- Сайт на вп (настройка темы + скрипты)201 просмотр
- Сайт галерея на Yii215 просмотров
- Портал для интернет радиостанции157 просмотров
- Самописный сайт php + js168 просмотров
- Магазин на Joomla150 просмотров
Отзывы заказчиков
$1350
10 баллов
8 лет назад
Все поставленные задачи выполнены должным образом - код чистый, программист полностью соответствует тому, как о себе заявляет.
Ответный отзыв
Грамотно составленное ТЗ, четкое представление конечного результата, рекомендую
$200
10 баллов
10 лет назад
Yii
Отличная работа. Сделано в срок и в полном объеме. Спасибо.
Ответный отзыв
Подробное и четкое задание, быстрые ответы на вопросы и мгновенная оплата, рекомендую
$900
10 баллов
10 лет назад
Yii
Хороший специалист!
Ответный отзыв
Отличный менеджер, понятное тз, интересный и уникальный проект
$250
10 баллов
11 лет назад
Yii
Отличная работа. Алексей хороший специалист. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный работодатель, четкое тз проверка работы и оплата в срок
$70
10 баллов
11 лет назад
Алексей очень ответственный исполнитель качественно выполняющий свою работу. Завершил работу точно к обещанному сроку, выслушал все комментарии и оперативно внёс необходимые правки. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный работодатель, понятное тз и пояснения к работе (на связи постоянно), оплата в срок, рекомендую
Веб-программирование
9 отзывов
$20/час
от $200от 10 часов
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