Greeschenko

Алексей Greeschenko

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Web-программист с комплексным подходом к задачам под любой бюджет

Age 34, over 10 years of experience in the web development industry.

Practice: PHP(10years) Go(3) SQL(10) noSQL(2) JS(8) React(2) QA(4) Linux(10) Docker(2) K8s(1) Aws(1)

During this time large number of varying complexity projects were completed, but the most important for me was always the steady growth of skills.

My professional achievements best describe the latest projects.

For the last four years, I have been developing software for participating companies in the system of state auctions Prozorro.sale, and developing other systems of electronic auctions. 

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Отзывы заказчиков

nikvolant
Алексей 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1350
10 баллов
8 лет назад
Разработка ресурса Апарт-отеля
Все поставленные задачи выполнены должным образом - код чистый, программист полностью соответствует тому, как о себе заявляет.
Грамотно составленное ТЗ, четкое представление конечного результата, рекомендую
Ответный отзыв
espectro_org
Константин 
41 год
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Поставить Crop на фото в Yii Framework
Yii
Отличная работа. Сделано в срок и в полном объеме. Спасибо.
Подробное и четкое задание, быстрые ответы на вопросы и мгновенная оплата, рекомендую
Ответный отзыв
UrPoPoV
Юрий 
43 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$900
10 баллов
10 лет назад
Реализация части функционала
Yii
Хороший специалист!
Отличный менеджер, понятное тз, интересный и уникальный проект
Ответный отзыв
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$250
10 баллов
11 лет назад
Ввести новый функционал (Yii)
Yii
Отличная работа. Алексей хороший специалист. Рекомендую!
Отличный работодатель, четкое тз проверка работы и оплата в срок
Ответный отзыв
iSlevin
Артём 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
11 лет назад
Вёрстка для генерации PDF
Алексей очень ответственный исполнитель качественно выполняющий свою работу. Завершил работу точно к обещанному сроку, выслушал все комментарии и оперативно внёс необходимые правки. Рекомендую.
Отличный работодатель, понятное тз и пояснения к работе (на связи постоянно), оплата в срок, рекомендую
Ответный отзыв
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Веб-программирование
9 отзывов
$20/час
от $200от 10 часов
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