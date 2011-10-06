Исправить ошибки в магазине на joomla

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Завершен6 заявок204 просмотра

Доброго дня.

Необходимо исправит ошибки в магазине joomla + virtuemart.

Ошибок не много - где css, где модуль/компонент под настроить.

Нужен профессионал с возможностью дальнейшего сотрудничества по остальным проектам.

Пишите свои условия - обсудим цены.

CSSJoomla
14 лет назад
smartech
Дмитрий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
6 отзывов

Выбранный исполнитель

vovikov84
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад
$50
3 дня
Отличный специалист. Все выполнено качественно и в срок. Рекомендую и буду сотрудничать в дальнейшем.
С Дмитрием очень приятно работать, четкое зедание, все время на связи, со сроками не поджимает, оплать сразу, как договаривались. По больше таких заказчиков)

Заявки фрилансеров

vovikov84
40 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
14 лет назад