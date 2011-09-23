Наш движок - phprobid 6.5 Основное: 1. Изменить вид письма. Рассылка от сайта должна иметь логотип и текст должен быть красиво оформлен. 2. На главной странице в стоимости товара должна отображаться последняя ...
Нужен скрипт на php по обмену ссылками.
Нужен скрипт на php по обмену ссылками . Скрипт должен размещать ссылки на сайте , проверять ответные ссылки периодически и вслучае отсутствия обратных ссылок удалять ссылки с сайта . Размещать мои ссылки .
Проверять количество ссылок на размещаемой странице .
В качестве базы данных использование exel файла .
Более подробное ТЗ при переписке .
От вас сроки выполения , цена , обязательно аська.
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