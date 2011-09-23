Нужен скрипт на php по обмену ссылками.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки155 просмотров

Нужен скрипт на php по обмену ссылками . Скрипт должен размещать ссылки на сайте , проверять ответные ссылки периодически и вслучае отсутствия обратных ссылок удалять ссылки с сайта . Размещать мои ссылки .

Проверять количество ссылок на размещаемой странице .

В качестве базы данных использование exel файла .

Более подробное ТЗ при переписке .

От вас сроки выполения , цена , обязательно аська.

PHP
14 лет назад
sozland
49 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

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