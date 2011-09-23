Требуется дописать компоненты под аукцион

Наш движок - phprobid 6.5

Основное:

1. Изменить вид письма. Рассылка от сайта должна иметь логотип и текст должен быть красиво оформлен.

2. На главной странице в стоимости товара должна отображаться последняя ставка, а не первоначально заявленная сумма. И так же в карточке товара в графе стоимость должна отображаться последняя ставка.

3. Поправить логотип на фотографиях товара. В опере картинки не кликабельны.

4. При размещении товара нет возможности выбрать дополнительную категорию, т.к. списки дополнительных категорий не отображаются.

Дописать функционал:

1. Сделать возможность искать аукционы только с наличием фото и по ближайшему метро. Т е. При размещении товара, если пользователь указывает город москва становится активным выпадающий список метро, соответственно если он указывает метро калужская, то потом он будет в выдаче по поиску аукционов с критерием м. калужска

2. Внизу сайта есть блок Совместные покупки/Заказы на покупки. Надо сделать его рабочим.

3. В карточке товара сделать рабочим поле Цена брокера

4. В карточе товара сделать рабочим:

1. вверху и справа панель “Рекомендуем”.

2. панель “Другие товары этого продавца”,“Аукцион другу”,“Следить а аукционом”,“Похожие аукционы”

Сроки и цену пишите