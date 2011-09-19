Приветствую всех на моей страничке.
Моя специализация: HTML + CSS + javascript + Ajax + php + MySQL
Работаю с php в крупных проекатах.
Занимаюсь разработка сложных веб-интерфесов.
Проектирую бд, занимаюсь оптимизацией запросов
Использую PDO для защиты от SQL - инъекций, также ограничиваю возможность ввода тегов для предотвращения XSS атак.
Много внимания уделяю мелочам.
Работаю оперативно, постоянно на связи, ответственно отношусь к работе.
Работаю со следующими технологиями:
Yii php-фреймворком;
ExtJS 4 и jQuery - javascript-фреймворками
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$100
10 баллов
12 лет назад
Отличная работа! Профессионально и быстро. Спасибо!
Ответный отзыв
Заказчик повторно обратился, предоставил все материалы для работы, на связи постоянно, моментальная оплата. Вобщем работать с Аней одно удовольствие. Желаю ей успехов)
$50
10 баллов
12 лет назад
Отличный специалист. Все выполнено качественно и в срок. Рекомендую и буду сотрудничать в дальнейшем.
Ответный отзыв
С Дмитрием очень приятно работать, четкое зедание, все время на связи, со сроками не поджимает, оплать сразу, как договаривались. По больше таких заказчиков)
$15
10 баллов
12 лет назад
Спасибо Владимиру за работу! Сделано все быстро, именно так, как нужно и еще "бонусом" я получила много ценных советов и рекомендаций. Всем рекомендую обращаться к Владимиру!
Ответный отзыв
Действительно приятно работать с Анной, четкое задание, на все вопросы отвечает, мгновенная оплата, в ообщем желаю Анне по больше хороших проэктов и надежных партнеров.
$7
10 баллов
12 лет назад
Все отлично и в срок. Спасибо за работу. Будем еще обращаться. Рекомендую!!!
Ответный отзыв
Приятно работать с человеком, четкие задания, быстрая оплата, оперативно отвечает на вопросы, что еще надо? )