vovikov84

Владимир Коваль vovikov84

 
39 летУкраина/Винница
15 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Приветствую всех на моей страничке.

Моя специализация: HTML + CSS + javascript + Ajax + php + MySQL

Работаю с php в крупных проекатах.

Занимаюсь разработка сложных веб-интерфесов.

Проектирую бд, занимаюсь оптимизацией запросов

Использую PDO для защиты от SQL - инъекций, также ограничиваю возможность ввода тегов для предотвращения XSS атак.

Много внимания уделяю мелочам.

Работаю оперативно, постоянно на связи, ответственно отношусь к работе.

Работаю со следующими технологиями:

Yii php-фреймворком;

ExtJS 4 и jQuery - javascript-фреймворками

PHPJavascriptMySQLHTMLCSSjQueryAjaxYii
Портфолио
Отзывы заказчиков
franky
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Калькулятор для сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Приватно для Vovikov
Отличная работа! Профессионально и быстро. Спасибо!
Заказчик повторно обратился, предоставил все материалы для работы, на связи постоянно, моментальная оплата. Вобщем работать с Аней одно удовольствие. Желаю ей успехов)
Ответный отзыв
smartech
Дмитрий 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
6 отзывов
$50
10 баллов
12 лет назад
Исправить ошибки в магазине на joomla
Отличный специалист. Все выполнено качественно и в срок. Рекомендую и буду сотрудничать в дальнейшем.
С Дмитрием очень приятно работать, четкое зедание, все время на связи, со сроками не поджимает, оплать сразу, как договаривались. По больше таких заказчиков)
Ответный отзыв
TerraZet
Анна 
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$15
10 баллов
12 лет назад
Исправление меню-гармошки
Спасибо Владимиру за работу! Сделано все быстро, именно так, как нужно и еще "бонусом" я получила много ценных советов и рекомендаций. Всем рекомендую обращаться к Владимиру!
Действительно приятно работать с Анной, четкое задание, на все вопросы отвечает, мгновенная оплата, в ообщем желаю Анне по больше хороших проэктов и надежных партнеров.
Ответный отзыв
goacher
Олег 
35 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$7
10 баллов
12 лет назад
Настроить sh404SEF
Все отлично и в срок. Спасибо за работу. Будем еще обращаться. Рекомендую!!!
Приятно работать с человеком, четкие задания, быстрая оплата, оперативно отвечает на вопросы, что еще надо? )
Ответный отзыв