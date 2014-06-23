ТЗ сделано в картинках и PDF описанию. Вышлю эти материалы тому у кого реальный опыт есть модернизации/ интеграции дизайна/HTML в смарти шаблонизатор ХКарtа > v.4 Из дезайна ничего не надо выдергивать ...
Калькулятор для сайта
Требуется скрипт расчета по заданным параметрам. Только ява-скрипт, никакого аякса не требуется (нужна возможность пользоваться калькулятором в оффлайне).
работа средней срочности.
Пример действующего калькулятора в приложении.
Идеал: http://www.tn.ru/data/calc-t/index.html
т.е. желательно подойти творчески (бюджет позволяет)
Оптимальный вариант - что-то вроде: http://www.all-lines.ru/bystryj-raschet
Оставляйте сроки, примеры (обязательно).
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