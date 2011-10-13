Парсинг сайтов досок объявлений

Здравствуйте, требуется парсер объявлений недвижимости для агентства. Несколько сайтов, которые нужно просматривать, опишу что требуется, на примере avito.ru

Примерный алгоритм:

1. Заходим на сайт

2. Выбираем Иркутская область

3. Категория Недвижимость - Квартиры

4. Выбираем новые сообщения. Те, которые еще не были обработаны.

5. Вытаскиваем из них описание и номера телефонов из описания. Лучше из поля "Номер телефона"

6. Записываем в бд (id, текст, номера, дата занесения)