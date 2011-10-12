Разработка модуля для Drupal 6

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок160 просмотров

Требуется разработать модуль, который будет грузить фотографии на сервис Picasa (picasaweb.google.com).

На сайте есть тип содержимого "рецепт". Когда авторизованный пользователь создает новый рецепт, он видит необходимые поля для заполнения. Среди них необходимо реализовать загрузку фотографий, которые будут храниться на picasa. Структура рецепта следующая:

1) Заголовок

2) Основное изображение (cck поле – это изображение хранится на нашем сервере)

3) Выбор словарей и терминов

4) Содержание

5) Дополнительные изображения – вот это и нужно сделать в виде дополнительного CCK-поля. Т.е. этот тип данных я могу прикреплять к нескольким типам содержимого, но в каждом материале такое поле только в одном числе.

Выглядеть это должно след.образом:

Пользователь нажимает на кнопку "Выбрать фотографии". Выбирает несколько фотографий за раз. Жмет Ок. Происходит следующее:

1) На picasa создается альбом. Имя альбома состоит из логина пользователя, который загрузил фотографии и текущей даты. Например, demetr_28092011.

2) В этот альбом загружаются выбранные пользователем фотографии с наложением водяного знака. Фотографии напрямую закачиваются на picasa. На моем хостинге ничего не должно храниться.

3) Пользователю отображается блок с картинками 80*80 загруженных только что фотографий. Фотографии идут списком. Каждую фотографию можно:

а) Повернуть налево, направо

б) Написать заголовок изображения. Будет прописываться в title выводимой картинки.

в) Кнопка "удалить".

Все действия, естественно, должны происходить без перезагрузки страницы. Удаление фотографии, заголовок, поворот – все на ajax'е

4) Также должна быть возможность сортировки фотографий. Как в обычных cck полях.

На picasa фотографии нужно хранить размером не больше 1000 пикселей по любой из сторон.

Важная особенность: все фотографии, загружаемые пользователями, хранятся на МОЕМ аккаунте picasa (покупается дополнительное место). Смысл этого модуля перенести часть нагрузки с нашего сайта на сервера гугла.

Цена за модуль не очень высокая, но и прав на него мы никаких не требуем, т.е. можете распространять его в дальнейшем сколько угодно раз.

Схема работы: стучитесь ко мне, обговариваем детали. Делаете модуль и выкладываете в любом месте, где я смогу его протестировать. Только после этого провожу оплату и получаю модуль.

Drupal
14 лет назад
Demetr
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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