Плагин для joomla 1.5

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Завершен2 заявки140 просмотров

http://www.mobile-review.com/articles/2011/samsung-galaxy-tab89.shtml

справа над статьей конопка БЛОГГЕРАМ.

нужен плагин на joomla 1.5, который это реализует.

чтобы при включении плагина ко всем материалам автоматически добавлялась такая кнопка и она работала по такому же принципу, то есть давала возможность скопировать html код для вставки данной статьи на свой сайт. только кнопку поинтереснее надо будет сделать, картинкой.

Заявки скрыты.

HTMLJoomla
14 лет назад
Applo
Алекс 
41 год
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

charger66
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

charger66
36 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
1 отзыв
14 лет назад

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