Создание почтовой рассылки и цикла писем которые будут автоматически генерироваться и оправляться при определенных условиях (оформили заказ, давно не заказывали, еженедельные рассылки новых товаров, с днем рождения ид.р.). База подписчиков сайта около 12 тыс.человек. рассылки ...
Плагин для joomla 1.5
http://www.mobile-review.com/articles/2011/samsung-galaxy-tab89.shtml
справа над статьей конопка БЛОГГЕРАМ.
нужен плагин на joomla 1.5, который это реализует.
чтобы при включении плагина ко всем материалам автоматически добавлялась такая кнопка и она работала по такому же принципу, то есть давала возможность скопировать html код для вставки данной статьи на свой сайт. только кнопку поинтереснее надо будет сделать, картинкой.
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