Плагин для joomla 1.5

http://www.mobile-review.com/articles/2011/samsung-galaxy-tab89.shtml

справа над статьей конопка БЛОГГЕРАМ.

нужен плагин на joomla 1.5, который это реализует.

чтобы при включении плагина ко всем материалам автоматически добавлялась такая кнопка и она работала по такому же принципу, то есть давала возможность скопировать html код для вставки данной статьи на свой сайт. только кнопку поинтереснее надо будет сделать, картинкой.

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