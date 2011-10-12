Доработка существующей системы поиска квартир

Требуется дополнение для движка на базе ShopOS. Дополнение – это вывод одного и того же товара, с выборкой по размерам, цветам, ценам и т.д. Пример можно посмотреть здесь: http://www.planetasnov.ru/?nv=goo,13,830&fst=112 (выбрать размер) ...