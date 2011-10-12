Доработка существующей системы поиска квартир

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки176 просмотров

Есть сайт сайт по поиску квартир http://www.ayur.com.ua, который состоит из двух частей

1. Форма подачи заявки для арендатора

2. Панель управления риелтора с возможностью поиск заявок.

Сайт написан на Zend FrameWork

Требуется внести изменения:

- Изменить алгоритм работы с заявками арендаторов.

- Переписать панель управления для риелтора на Ajax

- Внести некоторые косметические изменения в интерфейс.

Требуется специалист с практическим опытом работы с Zend FrameWork, который сможет быстро выполнить поставленные задачи.

Выбранному исполнителю будет предоставлено подробное ТЗ.

AJAX
14 лет назад
sheva
51 год
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Mx-style
Марат 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов
14 лет назад
$95
4 дня

Заявки фрилансеров

Mx-style
Марат 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
8 отзывов
14 лет назад