Необходимо написать такой же плейер: http://maximum.ru/maximumtvonline/ Дизайн уже готов Обязательные требования: Данные об артистах и расположении фото будут браться из xml файла. Музыкальный поток отсюда: http://46.4.98.119\listen.pls.
Доработка существующей системы поиска квартир
Есть сайт сайт по поиску квартир http://www.ayur.com.ua, который состоит из двух частей
1. Форма подачи заявки для арендатора
2. Панель управления риелтора с возможностью поиск заявок.
Сайт написан на Zend FrameWork
Требуется внести изменения:
- Изменить алгоритм работы с заявками арендаторов.
- Переписать панель управления для риелтора на Ajax
- Внести некоторые косметические изменения в интерфейс.
Требуется специалист с практическим опытом работы с Zend FrameWork, который сможет быстро выполнить поставленные задачи.
Выбранному исполнителю будет предоставлено подробное ТЗ.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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