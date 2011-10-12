Доработка DLE

Нужно доработать движок DLE.

1) На главной странице сделать вывод товаров кратких новостей в 3 колонки и в 5 линий.

2) Сделать возможность при загрузке картинки в новость, формирование маленькой картинки. Т.е. будет маленькая и большая, где маленькая картинка будет выводится на главной странице и в страницах каталога.

3) Сделать навигацию на страницах в виде дропбоксов, действия которых формируют фильтр вывода товара.

4) Сделать загрузку товара из дропбоксов без перезагрузки страницы на ajax.

5) При заходе в категорию, также как и на главной выводятся товары в 3 колонки и в 5 линий.