Тема Wordpress (приватно для Антоник Владимира)

На сайте стоит блоговый модуль для публикации статей. Он всем относительным ссылкам добавляет в начале не http://имясайта.ru, а http://имя_сайта.ru/имя_модуля_/id_статьи, соответственно, ни картинки не отображаются, ни скрипты не подгружаются.