Добрый день. Нужно доделать уже имеющийся подбор товара на сайте. Выделить описание в прямоугольник. Подбор товара осуществляется по 5 параметрам на 8 страницах. Сайт на движке Hostcms. Пример подбора: http://www.sportandrelax.ru/ ...
Портировать базу ipb v2.3.6
Компания "ARTWELL" ищет программиста, имеющего опыт разработки своих/допила чужих модулей к IPB. Если вы только прикручивали скины и настраивали движок, то вы нам не подойдете.
Нам нужен постоянный программист.
У нас много работы по интеграции IPB в социальную сеть нашей разработки.
А также много работы по настройке и поддержке ibprobattle.
Текущая задача: нужно портировать базу ipb v2.3.6 (ID: 23010) на IP.Board v3.1.4 (ID:31007), настроить, протестировать, исправить баги и запустить форум.
Ситуация: есть старый рабочий форум на 2.3.6. Есть тестовый форум на 3.1.4, для которого сделан новый дизайн, установлены и настроены модули. Он не до конца протестирован и имеет ряд мелких недоработок. Необходимо их исправить и перенести данные с 2.3.6. таким образом, чтобы оставить все нововведения и настройки, которые мы сделали в 3.1.4.
Детализация работ примерно такова:
1. Сконвертировать тестовый дамп в нашу кодировку
2. Сконвертировать полученный дамп в 3.1.4
3. Сделать бекап текущей базы тестового форума
4. Поставить тестовый дамп на тестовый форум
5. Вернуть старый скин из бекапа
6. Вернуть нужные старые таблицы базы из бекапа
(будет делаться вместе с пунктами 7 и 8 наверное. Суть этой задачи – определить, какие таблицы в старом форуме отвечают за новые модули и их настройки, вернув текущий функционал, который есть сейчас на forum3)
7. Протестировать весь функционал форума, модули, вкладки и т.п. с правами посетителя, пользователя, модератора, администратора. Параллельно внося необходимые исправления в БД.
8. Параллельно внося необходимые исправления в html, в случае, если заметите ошибку в верстке (исчезла кнопка, растянулось инф. сообщение).
9. Дождаться, пока наши тестеры пройдутся по форуму.
10. Внести необходимые изменения.
11. Сохранить все в дамп.
12. Получить актуальный дамп, сконвертировать его.
13. Вернуть таблицы по составленному списку (скин, модули, настройки)
Называйте свою цену и срок, будем пробовать сработаться.
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