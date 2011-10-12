Компания "ARTWELL" ищет программиста, имеющего опыт разработки своих/допила чужих модулей к IPB. Если вы только прикручивали скины и настраивали движок, то вы нам не подойдете.

Нам нужен постоянный программист.

У нас много работы по интеграции IPB в социальную сеть нашей разработки.

А также много работы по настройке и поддержке ibprobattle.

Текущая задача: нужно портировать базу ipb v2.3.6 (ID: 23010) на IP.Board v3.1.4 (ID:31007), настроить, протестировать, исправить баги и запустить форум.

Ситуация: есть старый рабочий форум на 2.3.6. Есть тестовый форум на 3.1.4, для которого сделан новый дизайн, установлены и настроены модули. Он не до конца протестирован и имеет ряд мелких недоработок. Необходимо их исправить и перенести данные с 2.3.6. таким образом, чтобы оставить все нововведения и настройки, которые мы сделали в 3.1.4.

Детализация работ примерно такова:

1. Сконвертировать тестовый дамп в нашу кодировку

2. Сконвертировать полученный дамп в 3.1.4

3. Сделать бекап текущей базы тестового форума

4. Поставить тестовый дамп на тестовый форум

5. Вернуть старый скин из бекапа

6. Вернуть нужные старые таблицы базы из бекапа

(будет делаться вместе с пунктами 7 и 8 наверное. Суть этой задачи – определить, какие таблицы в старом форуме отвечают за новые модули и их настройки, вернув текущий функционал, который есть сейчас на forum3)

7. Протестировать весь функционал форума, модули, вкладки и т.п. с правами посетителя, пользователя, модератора, администратора. Параллельно внося необходимые исправления в БД.

8. Параллельно внося необходимые исправления в html, в случае, если заметите ошибку в верстке (исчезла кнопка, растянулось инф. сообщение).

9. Дождаться, пока наши тестеры пройдутся по форуму.

10. Внести необходимые изменения.

11. Сохранить все в дамп.

12. Получить актуальный дамп, сконвертировать его.

13. Вернуть таблицы по составленному списку (скин, модули, настройки)

Называйте свою цену и срок, будем пробовать сработаться.