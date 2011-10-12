Требуется специалист по joomla со знанием PHP (доработка шаблона). Тип работы: периодическое удаленное сотрудничество для ведения сайта. Основные требования: возможность работать в рабочее время, доступные цены на работу, опыт создания сайтов на joomla, ...
Virtuemart (Небольшая доработка функционала)
Добрый день. Нужны несколько доработок в Virtuemart.
1. Две цены. То есть (под заказ и в наличии), привязку к налогам/скидкам второй цены делать не надо, исключительно заказ + вывод в админке.
2. В категории товаров, размер изображения должен быть 100x100, в самой позиции товара 200x200.
3. В категории товара, под изображением товара надо сделать вывод до 3 фотографии из галереи, с заданным дизайном.
Для более быстрой связи лучше использовать ICQ: 850-977
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