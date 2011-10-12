Virtuemart (Небольшая доработка функционала)

Добрый день. Нужны несколько доработок в Virtuemart.

1. Две цены. То есть (под заказ и в наличии), привязку к налогам/скидкам второй цены делать не надо, исключительно заказ + вывод в админке.

2. В категории товаров, размер изображения должен быть 100x100, в самой позиции товара 200x200.

3. В категории товара, под изображением товара надо сделать вывод до 3 фотографии из галереи, с заданным дизайном.

Для более быстрой связи лучше использовать ICQ: 850-977