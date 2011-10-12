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Сайт-переводчик
ИМЕЕМ:
несколько десятков файлов (xsl), 2хсторонних словарей, состоящих из 2х колонок и # строк.
Англо-: Английский, Французский, Испанский, Немецкий, Русский; Корейский, Китайский, Японский.
Французско-: Французский, Английский, Испанский, Немецкий, Русский; Корейский, Китайский, Японский.
Корейско-: Англ, Фр, Исп...
И т.пр. В 1-ой колонке - с какого, а во 2-й на какой язык переводится (или толковый словарь).
Словари объемные (каждое направление состоит из 1-... файлов; от 80 тыс - 3 млн. терминов-переводов (слов/словосочетаний).
ТРЕБУЕТСЯ:
Создать сайт с несложной структурой (без гламура и рюшечек):
В принципе, он для кореязычных (владеющих англ/фр, и т.д.)
Сайт должен содержать несколько рубрик (в меню и т.пр.):
Что-то типа (чуть позже дам точно): сервис/консультация/услуги: бизнес, врачебная: психологов, педиатров и т.д., салоны красоты, туризм, переводчики, юридические услуги; рестораны, магазины; школы/академии; социально-культурные учреждения: посольства, церкви и т.д. Координаты и типы услуг клиентов за оплату (реклама).
- поиск переводов: с/на (выбор): "начинка": возможно бесплатно. "Моих" словарей. Импорт/экспорт, редактирование (добавление/удаление, изменение) статей словарей лишь владельцем сайта (МНОЮ)! Мой компьютер будет "сервером" с базой типа SQL.
Безопасность:
чтобы НЕ выводился одновременно список слов, а лишь искомый перевод; одновременный поиск по всем направлениям/словарям ЛИШЬ за доп. оплату/услуги; чтобы адреса/урл страниц не содержали искомый термин (слово/словосочетание). - Это "против" хакерского авто-скачивания всего сайта!!!
Полезные опции:
* статистика: кто и сколько раз заходил на сайт, какие термины искал (нашел и/или на нашел); последние самые часто запрашиваемые термины; сколько переводов искали за: сутки, месяц...
* Что-то вроде чата: за ввод переводов, отсутствующих в словарях: статистика и бонусы...
* незарегистрированные пользователи могут искать переводы лишь до: нескольких сот терминов в сутки.
* очень развитая система Поиска:
- не только по "заголовкам" статей словарей, но и внутри статей. Вывод, как Гугле или в Ворде 2007/2010: "списка" с фрагментами текста файлов, содержащими термин. Путем нажатия - переход в нужную часть словаря.
- Поиск переводов и по "несуществующим направлениям". Напр., имеем перевод англ. термина на фр. и перевод того же термина на кор. яз., но не имеем фр-кор. словаря. Так вот, хотелось бы, чтобы сайт-программа умела выводить, опосредованно перевод и в затребованном направлении.
* регулируемая регистрация пользователя (а не "от балды").
Оплата: на ваш счет через один канадский банк, PayPal, webmoney, Western Union.
Сроки: разумные ("не горит", но и тянуть не желательно). Главное качество и надежность: незопасность сохранения базы и скорость поиска...
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