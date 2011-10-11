Создать модуль sitemap XML для Vamshop

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Закрыт2 заявки175 просмотров

Есть магаз на Вамшопе

товаров более 5к

страниц много

нужно написать скрипт-модуль который я смогу установить в админку вамшопа и чтоб он генерил по моим правилам xml карту сайта

примеры карт сайтов которые нравтся:

друпал: http://gruzoperevozov.com/sitemap.xml

джумла: http://sex-shop-1.ru/index.php?option=com_xmap&sitemap=1&view=xml

DrupalJoomla
14 лет назад
PypseG
Алина 
38 лет
15 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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