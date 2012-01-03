Общая регистрация движков IPB & DLE

Нужно сделать скрипт для парсинга http://catalog.rossko.ru/totalcatalog/ но мне нужен именно скрипт, который в дальнейшем я смогу самостоятельно использовать.Причем, этот скрипт должен парсить только запчасти с выбранными названиями, например:http://catalog.rossko.ru/totalcatalog/?st=50&l... указываем в скрипте "свеча зажигания" и получаем ...