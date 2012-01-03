Общая регистрация движков IPB & DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки165 просмотров

Нужно следующее,

общая регистрация сайта на движке DLE, форума IPB и еще одной базы.

DLE
13 лет назад
Dr2co
Денис 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

kolyabres
Николай 
34 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$10
5 дней
Работа выполнена на 10+. Рекомендую, парень толковый.
ок

Заявки фрилансеров

kolyabres
Николай 
34 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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