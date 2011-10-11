Скрипт парсинга каталога зап. частей

Нужно сделать скрипт для парсинга http://catalog.rossko.ru/totalcatalog/ но мне нужен именно скрипт, который в дальнейшем я смогу самостоятельно использовать.Причем, этот скрипт должен парсить только запчасти с выбранными названиями, например:http://catalog.rossko.ru/totalcatalog/?st=50&l... указываем в скрипте "свеча зажигания" и получаем все запчасти со всего каталога с характеристиками, которые указаны ниже. Оцените пожалуйста такую работу и срок.

каталог http://catalog.rossko.ru/totalcatalog/

по парсингу все просто

список колонок:

марка

модель (но модель должна содержать только наименование без кузова - данные заключенные в скобках и без описания кузова, если такое встречается. Купе, универсал и пр. и без двигателя) - то , что в скобках - это очень важно

год (промежуток)

года через ///

кузов

двигатель

объем

вид сбоки

Подробная информация по авто (html)

класс запчастей

производитель

артикул

наименование запчасти

информация (html)

изображение

html имеется ввиду, что нужо парсить текст вместе с элементами разметки