Скрипт парсинга каталога зап. частей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки222 просмотра

Нужно сделать скрипт для парсинга http://catalog.rossko.ru/totalcatalog/ но мне нужен именно скрипт, который в дальнейшем я смогу самостоятельно использовать.Причем, этот скрипт должен парсить только запчасти с выбранными названиями, например:http://catalog.rossko.ru/totalcatalog/?st=50&l... указываем в скрипте "свеча зажигания" и получаем все запчасти со всего каталога с характеристиками, которые указаны ниже. Оцените пожалуйста такую работу и срок.

каталог http://catalog.rossko.ru/totalcatalog/

по парсингу все просто

список колонок:

марка

модель (но модель должна содержать только наименование без кузова - данные заключенные в скобках и без описания кузова, если такое встречается. Купе, универсал и пр. и без двигателя) - то , что в скобках - это очень важно

год (промежуток)

года через ///

кузов

двигатель

объем

вид сбоки

Подробная информация по авто (html)

класс запчастей

производитель

артикул

наименование запчасти

информация (html)

изображение

html имеется ввиду, что нужо парсить текст вместе с элементами разметки

HTML
14 лет назад
alzax
45 лет
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Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Gevorg85
Давид 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$100
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Gevorg85
Давид 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад