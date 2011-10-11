Создание основной структуры многоязычного сайта, создание модулей главной страницы. Верстка главной страницы. Начало реализации логина на сайт через социальные сети.
Доска объявлений по продаже авто и форум.
Имеется база данных от форума Invision Power Board v1.3 Final и информационный портал на WordPress.
Нужно конвертировать БД для Invision Power Board v2.3.6 и либо найти готовую, либо написать CMS для доски объявлений купли продажи авто, запчастей и т.д. Кроме того нужно объединить авторизацию на форуме, в WP и доске объявлений на базе БД форума (там уже имеется ~2000 учеток).
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