Joomla добавление многоязычности и смена дизайна

$165
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки172 просмотра

Создание основной структуры многоязычного сайта, создание модулей главной страницы. Верстка главной страницы. Начало реализации логина на сайт через социальные сети.

Joomla
14 лет назад
Barto
54 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

SRomanweb
Роман 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад
$165
7 дней

Заявки фрилансеров

SRomanweb
Роман 
41 год
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 лет назад