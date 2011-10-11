Интеграция и настройка поискового движка Sphinx для проекта zakonprost.ru (поиск по документам, законодательству). В настоящей момент уже реализован на сайте, требуется настроить и повысить точность поисковой выдачи. Сейчас просто никакая.
Joomla добавление многоязычности и смена дизайна
Создание основной структуры многоязычного сайта, создание модулей главной страницы. Верстка главной страницы. Начало реализации логина на сайт через социальные сети.
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