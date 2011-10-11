Интернет сервис

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки134 просмотра

Интернет проект для работы с аудиторией в реальном времени. Zend платформа + верстка для мобильных устройств. Модульная структура с возможностью расширения и добавления новых модулей.

14 лет назад
sorryMichael
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров