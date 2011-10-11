Разработка поиска на движке Sphinx

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки162 просмотра

Интеграция и настройка поискового движка Sphinx для проекта zakonprost.ru (поиск по документам, законодательству).

В настоящей момент уже реализован на сайте, требуется настроить и повысить точность поисковой выдачи. Сейчас просто никакая.

13 лет назад
egornikitin
Егор 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

shrekphp
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад
$500
20 дней

Заявки фрилансеров

shrekphp
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
14 лет назад