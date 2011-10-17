Нужно сделать поиск на сайте smotry-film.ru

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки175 просмотров

Нужно сделать поиск на сайте smotry-film.ru. Движок самопис. Все работало нормально. До недавнего времени. Недавно перестал искать. Вводишь название фильма пишет что фильм не найден. Все фильмы берутся из КАНТАКТА а описание из kinopoisk.ru

14 лет назад
alum5nium
Грант 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

developinwed
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Человек знает свое дело помог с проектом smotry-film.ru на котором не работал поиск за несколько минут. Разобрался сказал что из-за чего не работает. После чего все сделал. Сразу видно что человек понимает в том чем занимается. От мне большое спасибо за работу. Всем рекомендую!!!
Все хорошо, четко и ясно. Оплата в срок.

Заявки фрилансеров

developinwed
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад