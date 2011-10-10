SIP клиент на Silverlight для исходящих звонков

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки133 просмотра

Здравствуйте!

Необходимо разработать SIP клиента на Silverlight 4, для ее интеграции в CRM.

Делайте свои переложения, только обоснованные.

14 лет назад
doslab
Булат 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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