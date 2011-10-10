Необходимо доделать сайт на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка148 просмотров

Необходимо донастроить сайт: new.pradatravel.com.ua

Добавить несколько модулей, интегрировать соц. сети.

Реализовать наполнение сайта из пропарсенной базы.

Детали обсужу лично в переписке.

Drupal
14 лет назад
acronus
Роман 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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