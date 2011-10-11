Нужно интегрировать Payonline в WP e-commerce. Т.е. взять шаблон любого эсквайера из папки merchants, например, Paypal и переименовать там все переделать под Payonline Шаблон начинается так ...
Скрипт купли-продажи предприятий под Wordpress
Здравствуйте!
Нужен скрипт под Wordpress купли-продажи готовых предприятий с поиском по базе и автоматической наброской наших комисионных. То есть, есть две формы: 1. Заказ на покупку. 2. Заказ на продажу. Все это обьединяется в базу по которой можно делать поиск, набрасывается наша комиссия и выводится в поисковом результате в виде таблички. Пример такого скрипта здесь http://contora.com.ua/s_kiev/ Можете сделать такой же, но что бы он немного отличался хотя бы внешне и не было похоже что его от туда тупо содрали.
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