Скрипт купли-продажи предприятий под Wordpress

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки123 просмотра

Здравствуйте!

Нужен скрипт под Wordpress купли-продажи готовых предприятий с поиском по базе и автоматической наброской наших комисионных. То есть, есть две формы: 1. Заказ на покупку. 2. Заказ на продажу. Все это обьединяется в базу по которой можно делать поиск, набрасывается наша комиссия и выводится в поисковом результате в виде таблички. Пример такого скрипта здесь http://contora.com.ua/s_kiev/ Можете сделать такой же, но что бы он немного отличался хотя бы внешне и не было похоже что его от туда тупо содрали.

WordPress
14 лет назад
elenix
43 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

JuraShvec
Юрий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$20
4 дня

Заявки фрилансеров

JuraShvec
Юрий 
34 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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