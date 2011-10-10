Усовершенствовать интернет-магазины на Joomla

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Закрыт3 заявки124 просмотра

Есть 2 интернет-магазина на Joomla. Нужен специалист, который сможет усовершенствовать данные интернет-магазины по тех. заданию.

И поддерживать их техническое развитие на постоянной основе.

Цена договорная.

Специалист нужен в г.Киеве.

Заранее благодарен всем откликнувшимся!

Joomla
14 лет назад
knigamen
Евгений 
43 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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