Карта России на Flash

Требуется создание динамичной карты России на Flash.

Карта должна быть разделена на регионы (субъекты) и отображать данные аналитических исследований. Вот ссылка на пример карты, которая нам нужна: smart-russia.innoprom.org/map.html

Желательно наличие админ-зоны для легкого управления данными.

Обязательное условие, исполнитель должен быть в Москве, чтобы мы могли с ним встречаться для обсуждения деталей, так как объяснить все нюансы удаленно будет проблематично.

Прошу сразу указывать примерную цену работы, ориентируясь на пример (ссылка выше. Примерная цена такого же по сложности проекта).