Перенести веб-сайт на другой хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок244 просмотра

Нужно перенести вебсайт (интернет-магазин) на другой хостинг.

Сайт на Drupal, после апгрейда сервера хостерами с PHP 5.2 на PHP 5.3 выдает ошибки.

Нужно перенести сайт на хостинг с поддержкой PHP 5.2 (хостинг есть).

Сделать это нужно грамотно, чтобы сайт работал как и прежде, без ошибок. Очень важно правильно перенести базу данных. Навыки программирования желательны.

Жду ваших предложений!

DrupalPHP
14 лет назад
Medvedpanda
54 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

B_U_T_C_H
Муртахан 
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Отличный и понимающий исполнитель, по ходу работы возникали трудности, но общими усилиями работа была завершена. Считаю со свой задачей справился.
Спасибо Олегу за его человечность и понимание. Редкие чувства, которыми в наше время одарен не каждый. Ну а наши попутные беседы о море и природе сделали сотрудничество очень приятным. Рекомендую как заказчика.

Заявки фрилансеров

B_U_T_C_H
Муртахан 
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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