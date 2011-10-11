Перенести веб-сайт на другой хостинг

Нужно перенести вебсайт (интернет-магазин) на другой хостинг.

Сайт на Drupal, после апгрейда сервера хостерами с PHP 5.2 на PHP 5.3 выдает ошибки.

Нужно перенести сайт на хостинг с поддержкой PHP 5.2 (хостинг есть).

Сделать это нужно грамотно, чтобы сайт работал как и прежде, без ошибок. Очень важно правильно перенести базу данных. Навыки программирования желательны.

Жду ваших предложений!