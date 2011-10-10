Исправить ошибку с Drupal Queue (Drupal 7)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка169 просмотров

Здравствуйте!

Есть модуль, который проверяет позиции в гугле через Drupal Queue

Модуль работал нормально уже несколько месяцев.

Пару дней назад количество элементов в очереди перестало уменьшаться.

Нужно исправить эту проблему.

Жду сроки и стоимость.

Drupal
14 лет назад
vetalsbs
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создание предпросмотра страниц на сайте

    $80

    Необходимо отображать содержимое странице по заданной ссылке при наведении курсора на значок предпросмотра. Пример: http://stezja.kiev.ua/index0.php?_query=Pages./pages/init - для активации предпросмотра наведите курсором на лупу возле пункта меню. Требования: 1. ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходимо доработать flash сайт

    Нам необходимо необходимо доработать flash сайт, (исходники есть). Интересует стоимость и сроки доработки. Сайт должен полностью загружать из xml-файла. Тестовая структура xml-файла прилагается. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Написать 1 регулярное выражение для PHP

    $5

    Уважаемые господа, Требуется написать несложное регулярное выражение, которое будет выполнять следующую функцию: В переменной $a хранится html-текст, содержащий изображения и ссылки на их увеличенные копии, типа: ...

    HTMLJavaScriptPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Доработка сайта на CMS Wordpress

    Необходим специалист по CMS WordPress. Условия: Есть работающий сайт на данной системе с самописным большим модулем, который делал наш специалист. При увеличении посещаемости сайта и роста ресурса он стал подтормаживать. ...

    WordPress
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Голосовой консультант - аудиоверсия сайта

    нужно спрограммировать аудиоверсию сайта. так называемый "голосовой консультант" аудиоролики не требуются. Больших разделов примерно 7-8. подразделы включают примерно по 15 вопросов. картинка помошник в аттаче.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поднастроить уже готовый парсер

    Требуется внести изменения кое какие: 1. Изменить цену загружаемую с донора, то есть формулу саму. 2. Разобраться почему время отработки парсера резко увеличилось, то есть ранее примерно 15-30 мин, сейчас 4-5 ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создание модуля "корзина" на Dle 9.х

    $50

    Что необходимо: 1. заказы скидываются в корзину,плюсуются по сумме пример http://ebong.ru/vesi.html 1.1 в корзине есть возможность удалить товар.Так же если человек заказал 2 одинаковых предмета они просто умножаются на 2,а не ...

    DLE
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт заполнения формы обратной связи

    На сайте установлена форма обратной связи партнерской программы. Нужно создать форму обратной связи аналогичную партнерской и написать скрипт, который бы: проверял поля на правильность заполнения в моей форме, брал данные из моей формы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад