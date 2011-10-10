Скрипт заполнения формы обратной связи

На сайте установлена форма обратной связи партнерской программы. Нужно создать форму обратной связи аналогичную партнерской и написать скрипт, который бы:

проверял поля на правильность заполнения в моей форме,

брал данные из моей формы и вставлял бы в партнерскую форм;

после отправки данных осуществлял перевод пользователя на новую страницу и загружал бы в новом окне еще одну страницу.

Цена 10-20$

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