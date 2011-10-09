Антилич для онлайн видео / Antileech video

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки151 просмотр

Нужно сделать антилич видео по временной ссылке, ну примерно как на сайте http://filmin.ru/

Антилич должен защитить файлы от использования прямых ссылок в других плеерах на сторонних сайтах, а также защиту от прямого скачивания. Принципы работы есть Сервер на котором будут находится видео файла в формате FLV и будут вставляться на наш сайт в плеер

14 лет назад
djrogoff
47 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Написать хак для DLE 9.2

    Необходимо написать 3 маленьких хака: 1) Изменить путь загруженного изображения для новости. Если дефолтно загружаеться в папку: _httр://site.ru/uploads/posts/Дата/ То необходимо изменить на: _httр://site.ru/uploads/posts/Дата/ID-Новости ...

    DLE
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Shopos - вывод атрибутов в списке товаров

    Движок Shopos 2.5.9. Необходимо настроить вывод атрибутов в списке товаров. Существует способ выводить атрибуты в списках товаров (например, в категории, или в результах поиска): http://www.shopos.ru/forum/index.php?topic=5125.msg27930#msg27930 Но почему-то у меня при ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Symfony

    Разработка на Symfony, поддержка проекта, работа над отдельными приложениями сайта. ICQ 353580427

    Symfony
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Подбор запчастей по Vin коду для корейских авто

    Здравствуйте. Нужно сделать на сайте автозапчастей подбор запчастей по vin коду как в exist, т.е каталог запчастей для корейских автомобилей hyundai, kia, daewoo с идентификацией автомобиля и отсортировкой запчастей для конкретного автомобиля по vin ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Drupal 7

    $50

    Требуется вывести в готовой верстке 4 блока (VIEWS) с информацией (разные типы материалов). Чтобы это выглядело как сверстанный блок, т.к. Друпал обертывает поля в свои теги, и это портит внешний вид страницы.

    Drupal
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нужен скрипт для перевода из PDF в HTML

    Здравствуйте! Нужен скрипт на PHP для перевода документа из PDF в HTML формат. Чтобы после преобразования получилась HTML страница в точности так же как и в исходном документе, со всеми картинками, текстами и таким же ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Парсер с rutracker'a в DLE

    $25

    Необходимо написать парсер с rutrackera в DLE 8.5 модулем Псевдо-трекер 2.1.1 Необходимые возможности: 1. парсить из заданной категории трекера в заданную категорию сайта 2. помимо текста также парсить постер и торрент файл ...

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Функционал сайта

    $150

    Необходимо реализовать. Движек самописный. - Оптовая политика Есть магазин вещей оптово- розничный. Условия следующие: если цифры в ячеках не соответствуют правилам то цена с ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад