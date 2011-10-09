Антилич для онлайн видео / Antileech video

Нужно сделать антилич видео по временной ссылке, ну примерно как на сайте http://filmin.ru/

Антилич должен защитить файлы от использования прямых ссылок в других плеерах на сторонних сайтах, а также защиту от прямого скачивания. Принципы работы есть Сервер на котором будут находится видео файла в формате FLV и будут вставляться на наш сайт в плеер