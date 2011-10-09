Page Flip (листалка) на HTML5

Нужно создать модуль или подобрать листалки в хтмл5 для сайта (CMS Joomla).

Не флеш т.к. листать подразумевается на IPad планшете и на планшете с ОС Андроид.

Суть работы модуля – администратор сайта будет закидывать готовые jpeg файлы в модуль на сайте все это будет отображаться в виде журнала, который можно полистать.

Указывайте цену и срок!