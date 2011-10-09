Работа над скриптом Magic Search

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки142 просмотра

Необходимо выполнить несколько задач:

1) Улучшить индексацию добавленных сайтов

2) Индексация должна быть логической с точки зрения SEO

3) Сделать так что бы скрипт автоматически индексировал все сайты самостоятельно каждые 72 часа.

Прошу указывать сроки и сумму

14 лет назад
zmei91
Андрей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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