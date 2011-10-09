Программирование сервиса

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок195 просмотров

Требуется программирование несложного сервиса по онлайн записи.

Регистрация мед. учреждений, внутреннее взаимодейсвтиие между ними и учреждения с пациентами, личный кабинет у пользователя с возможностью пополнить баланс (робокасса) и оплатить одну из предлагаемых услуг тем или иным мед. учрежждением.

Партнерская программа. Макеты предоставим в PSD.

От исполнителя такжде требуется написание ТЗ.

14 лет назад
West_Studio
Артем 
42 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров