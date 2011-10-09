Приветствую. Есть небольшая работёнка для тех кто не занят этим воскресным вечером. Нужно доработать простенький track bar. Открываем страничку http://www.strategia.su/homm/doubletrackbar/test.html и берём последний пример (значения: от 500 до 20000; ...
Программирование сервиса
Требуется программирование несложного сервиса по онлайн записи.
Регистрация мед. учреждений, внутреннее взаимодейсвтиие между ними и учреждения с пациентами, личный кабинет у пользователя с возможностью пополнить баланс (робокасса) и оплатить одну из предлагаемых услуг тем или иным мед. учрежждением.
Партнерская программа. Макеты предоставим в PSD.
От исполнителя такжде требуется написание ТЗ.
Заявки фрилансеров
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