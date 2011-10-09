Сайт - http://leotranslate.com.ua/ CMS - DLE На главной странице нужно сделать простой калькулятор: Перевод "с" (здесь выбор языка) "на" (здесь выбор языка) Дальше ставятся галочки: письменный, устный, апостиль, легализирование, ...
Связка PHP И XML
Требуется создать сайт который забирает данные xml. Желательно сделать это все на пхп.
Заявки фрилансеров
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