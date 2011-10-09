Связка PHP И XML

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Закрыт9 заявок165 просмотров

Требуется создать сайт который забирает данные xml. Желательно сделать это все на пхп.

PHP
14 лет назад
raspin
125 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров