Сделать калькулятор стоимости услуг, DLE

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Закрыт4 заявки143 просмотра

Сайт - http://leotranslate.com.ua/

CMS - DLE

На главной странице нужно сделать простой калькулятор:

Перевод "с" (здесь выбор языка) "на" (здесь выбор языка)

Дальше ставятся галочки: письменный, устный, апостиль, легализирование, нотариальное заверение.

Далее кнопка - "Посчитать стоимость"

И мы или на этой странице получаем результат, или переходим на внутреннюю страницу.

DLE
14 лет назад
acronus
Роман 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров