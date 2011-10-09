Сделать калькулятор стоимости услуг, DLE

Сайт - http://leotranslate.com.ua/

CMS - DLE

На главной странице нужно сделать простой калькулятор:

Перевод "с" (здесь выбор языка) "на" (здесь выбор языка)

Дальше ставятся галочки: письменный, устный, апостиль, легализирование, нотариальное заверение.

Далее кнопка - "Посчитать стоимость"

И мы или на этой странице получаем результат, или переходим на внутреннюю страницу.