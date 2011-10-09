Поддержка сайта (Программирование, верстка)

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Закрыт7 заявок140 просмотров

Нужен на постоянную работу специалист по обслуживанию сайта.

Несколько раз в месяц нужно будет вставлять новые скрипты, делать частичную переверстку, вставлять плагины всякие разные, делать сайт живым и интересным.

14 лет назад
ChizzzZ
36 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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