Магазин Drupal+Ubercart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок140 просмотров

Нужен магазин на Drupal+Ubercart

Дизайн есть в PSD, остальное с вас под ключ.

Оставляйте скайп для связи!

Обязательные требования: на фрилансе не меньше года+положительные отзывы.

Drupal
14 лет назад
gdsx10
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров