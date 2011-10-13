Настройка smttp сообщений

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки141 просмотр

Необходимо переделать send mail функцию с хостинговой на внутренюю фтп, встроить в движок.

Написать, настроить, протестировать.

Самописный движок, перенесен на kohana

Ожидается ответсвенность, акуратность и профессионализм исполнителя.

14 лет назад
Tolich_VZ
Ярослав 
51 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Simbi
36 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$40
1 день
Сработано на высший бал. Вот уже несколько дней после завершения работы программистом ни одной проблемы более, из-за которых и создавался проект, не было обнаружено. Все быстро, четко, надежно. Отличная работа. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Simbi
36 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад