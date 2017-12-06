Подправить скрипт watermark

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки157 просмотров

Есть php скрипт создающий watermark на сайте. Скрипт в приложении.

Необходимо доработать функцию create_watermark, чтобы вывод текста был аналогичен:

http://www.dealextremeru.com/productimages/d2f05c8b47e1d60470f9acb63675d81f.jpg

т.е. изменить просто кол-во штампов текста. наклон 45 градусов с повторениями.

PHP
14 лет назад
botslave
Василий 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

k-soft
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

k-soft
Антон 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Исправить ошибку в программе на Delphi

    Задание и решение с ошибкой - в приложении. (6 задание) Если запустить проект, видно что молекулы крутятся (атомы) вокруг центра экрана, что то типа черной дыры там наверно:) это и есть ошибка. молекулы должны ...

    Delphi
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать плагин для BuddyPress

    $50

    Нужно создать плагин для BuddyPress , который будет позволять отправлять подарки от одних зарегистрированных пользователей другим пользователям. Подарки будут отправляться реальные, а не просто картинки. Для этого необходимо, чтобы тот кто отправляет имел ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Доработка сайта на WebAsyst

    И снова здравствуйте, нужен программист, знающий движок WebAsyst. Я запланировал доработки на своем сайте www.mir-igrushki.ru. Есть понимание, что часть работ - установка готовых модулей, часть работ - творческое кодирование :). Заинтересованным ...

    Webasyst
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Процессинг webmoney

    Внимание, рассматриваем и готовые решения и написания с нуля. Значит нужен скрипт процессинга webmoney(с возможностью расширить модулярно и добавить YandexMoney,Rupay itd) Все как у стандартных процессоров. ...

    CodeIgniterPHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание форума для сайта в стиле ВКонтакте

    $50

    Здравствуйте, мне необходимо создать форум на сайте, чтоб в каждом разделе была стена, на которой можно оставлять комментарии, графити, картинки и видео. Навигация по разделам форума через выпадающее меню (но я могу его сделать ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Скрипт - сапа api

    Php скрипт (или консольное приложение для винды) нужно с помощью http://api.sape.ru/xmlrpc/ Получить 6 параметров с ака вебмастера при запуске скрипта просто вывести: (по id сайта) ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Настройка AdsManager на Joomla 1,5

    $100

    Необходимо настроить модуль доски объявления AdsManager на Joomla 1,5. Подробности: - Все объявления должны располагаться непосредственно на главной странице в 2 столбика. - Само объявление на главной странице должно ...

    Joomla
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад