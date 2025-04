Нужно создать плагин для BuddyPress , который будет позволять отправлять подарки от одних зарегистрированных пользователей другим пользователям.

Подарки будут отправляться реальные, а не просто картинки. Для этого необходимо, чтобы тот кто отправляет имел возможность добавить в соответсвующие поля способ доставки, номер декларации. Также его имя должно значиться в поле отправитель подарка. Если же это поле отмечено как "not available" (чекбоксом можно отмечать), тогда имя не отображается и видно только not available в имени отправителя. Подарки должны отправляться случайным образом в зависимости от региона.

Стоит также учитывать, что в системе будет много пользователей из разных регионов. Поэтому если отправлен подарок пользователем из региона А, то и получатель должен выбираться случайным образом, но предпочтительно из региона А.

Когда получатель подарка извещен письмом, что ему будет отправлен подарок, тогда он должен проверить в своем аккаунте и когда получит подарок, отметить, что он его получил.

При регистрации в системе пользователь должен заполнять поля, где будет указан его регион проживания.

За основу можно взять этот плагин http://wordpress.org/extend/plugins/buddypress-gifts/