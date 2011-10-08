Доработка сайта на WebAsyst

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки116 просмотров

И снова здравствуйте,

нужен программист, знающий движок WebAsyst. Я запланировал доработки на своем сайте www.mir-igrushki.ru. Есть понимание, что часть работ - установка готовых модулей, часть работ - творческое кодирование :).

Заинтересованным готов предоставить список работ.

Жду предложений,

С уважением,

Геннадий

Webasyst
14 лет назад
Ganokhin
54 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров