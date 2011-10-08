Создание форума для сайта в стиле ВКонтакте

Здравствуйте, мне необходимо создать форум на сайте, чтоб в каждом разделе была стена, на которой можно оставлять комментарии, графити, картинки и видео.

Навигация по разделам форума через выпадающее меню (но я могу его сделать сам).

То есть, необходимо сделать одну одну страницу.

Образец сайта есть, я могу скинуть страничку с пустым местом, куда я бы хотел вставить этот форум.

Заранее благодарен,

Александр