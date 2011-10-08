Настройка AdsManager на Joomla 1,5

Необходимо настроить модуль доски объявления AdsManager на Joomla 1,5.

Подробности:

- Все объявления должны располагаться непосредственно на главной странице в 2 столбика.

- Само объявление на главной странице должно содержать Фотографию товара, и некоторые данные о нем (цена, регион, тип, описание). При нажатие на него отображаются полные данные товара и все его фотографии (до 6 шт).

- Фотографии должны открываться со стильным эффектом,а не просто в новом окне браузера.

- На фотографиях должен быть водный знак в виде логотипа компании (не текста).

- Возможность добавления товара зарегистрированными пользователями после проверки модератором.

- Личный кабинет зарегистрированного пользователя, в котором он может добавлять новые объявления, редактировать к ним описание, загружать фотографии, размещать проверочные фотографии для модераторов и смотреть статистику просмотров его объявлений

- В личном кабинете возможность монетизации объявления (пополнения счета, зачисление денежных средств) и возможность расхода денежных средств- vip объявления, поднятие наверх объявлений.

- Возможность оставлять комментарии к объявлениям зарегистрированным пользователям сайта.

- Капча

- А так же необходимо сверстать красивое оформление формы объявления в соответствии с тематикой сайта

Всё это (если не понятно) можно посмотреть на уже существующем веб-ресурсе, функционал которого я брал за основу.

Возможны какие- либо обходы этих задач, если вы сможете предложить альтернативу.

Оплата Безопасной сделкой. Сроки терпят.

От вас хотелось бы увидеть примеры подобных работ (если были) и услышать сроки.