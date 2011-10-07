Веб с google maps

Привет!

нужно следующее веб-решение на php+mysql:

1. логин-пароль при входе + страница что бы его поменять;

далее:

2. страница где можно добавлять парямо на google maps "точку", привязывая к ней название-описание+файл;

данные так же сохраняются в базе.

далее

3. страница где можно открыть гугул мапс, посмотреть расставленные ранее точки и отредактировать их(удалить - изменить) в соот-щем диалоге.

К дизайну этого всего осоыхй требований нет, главное что бы были нормальные сss и юзабилити. (т.е. не "убогий")