Веб с google maps

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт11 заявок217 просмотров

Привет!

нужно следующее веб-решение на php+mysql:

1. логин-пароль при входе + страница что бы его поменять;

далее:

2. страница где можно добавлять парямо на google maps "точку", привязывая к ней название-описание+файл;

данные так же сохраняются в базе.

далее

3. страница где можно открыть гугул мапс, посмотреть расставленные ранее точки и отредактировать их(удалить - изменить) в соот-щем диалоге.

К дизайну этого всего осоыхй требований нет, главное что бы были нормальные сss и юзабилити. (т.е. не "убогий")

MySQLPHP
14 лет назад
adocisua
40 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка DLE сайта

    $500

    Добрый день. Имеется dle проект с собственными "плюшками". После обновления скрипта, часть функционала пострадала. Задача - в устранении всех описанных ниже проблем + нужна одна доработка (необходимо знание ajax) - Перестали удаляться и редактироваться ...

    AJAXDLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Тема wordpress

    Здравствуйте, мне очень понравилась wordpress тема на одном сайте, хотел бы как то её оттуда из ять, кто готов взяться за работу.

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Поддержка сайта на Flex

    Ищу программиста на Flex для поддержки сайта. Сайт рабочий, надо оперативно сделать несколько изменений в нем. От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ)

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Блог на Wordpres

    Необходимо создать блог на Wordpress, мы покупаем готовый шаблон - с вас установка, адаптация (настройка),установка плагинов, одним словом" под ключ" Заинтересовавшиеся - оставляйте заявки со стоимостью, сроками и ссылками на портфолио + ...

    WordPress
    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Видеоплеер

    Нужен флеш видеоплеер такого вида как в приложении, функционал виден по кнопкам, из основного: стриминг (или вернее псевдостриминг, то есть возможность перемотки видеофайлов не дожидаясь загрузки), поддержка плейлистов и возможность отображения RSS ленты в плеере. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • На самописном движке надо реализовать возможности

    $250

    Необходимо реализовать. Движек самописный. - Оптовая политика Есть магазин вещей оптово- розничный. Условия следующие: если цифры в ячеках не соответствуют правилам то цена с оптовой меняется ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать 2 функции на php

    $20

    1. нужна функция извлечения ссылок с поисковых систем (yandex, rambler, aport, google). Вводные данные — поисковая фраза и название поисковой системы. Выходные данные — вектор многомерный elem [0] – количество ответов elem [2] ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад