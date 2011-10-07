Добрый день. Имеется dle проект с собственными "плюшками". После обновления скрипта, часть функционала пострадала. Задача - в устранении всех описанных ниже проблем + нужна одна доработка (необходимо знание ajax) - Перестали удаляться и редактироваться ...
Веб с google maps
Привет!
нужно следующее веб-решение на php+mysql:
1. логин-пароль при входе + страница что бы его поменять;
далее:
2. страница где можно добавлять парямо на google maps "точку", привязывая к ней название-описание+файл;
данные так же сохраняются в базе.
далее
3. страница где можно открыть гугул мапс, посмотреть расставленные ранее точки и отредактировать их(удалить - изменить) в соот-щем диалоге.
К дизайну этого всего осоыхй требований нет, главное что бы были нормальные сss и юзабилити. (т.е. не "убогий")
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