Добрый день. Имеется dle проект с собственными "плюшками". После обновления скрипта, часть функционала пострадала. Задача - в устранении всех описанных ниже проблем + нужна одна доработка (необходимо знание ajax) - Перестали удаляться и редактироваться ...
Сделать 2 функции на php
1. нужна функция извлечения ссылок с поисковых систем (yandex, rambler, aport, google). Вводные данные — поисковая фраза и название поисковой системы. Выходные данные — вектор многомерный
elem [0] – количество ответов
elem [2] – вектор ссылок с возможностью перехода по ним.
2.функция расположения сайта в поисковых запросах. Вводные данные - название сайта (www.lenta.ru), поисковая фраза, название поисковика. Выходные данные — вектор содержащий
elem [0] – позиция, elem[1] – страница, elem[2] – ссылка перехода.
Указать цену и сроки
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $500Веб-программирование1 исполнительЗавершен14 лет назад
Модуль загрузки файлов и статистики скачиваний на php Написать модуль загрузки файлов и предоставления зарегистрированному пользователю ссылки для скачивания материала. Самописная кмс php + mysql ООП ...Завершен14 лет назад
- $1000
доработка личного кабинета на asp.net. vitamax.ru Подробности в ТЗ. Сроки сжатые: с 8.10 по 13.10 Три этапа проекта (порядок выполнения не важен, хоть разом): Тест, онлайн-дневник, билинг. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $10
Из названия думаю в общем всё ясно. 1. При регистрации на сайте пользователь регистрируется и на форуме. 2. При авторизации на сайте пользователь авторизовывается и на форуме. 3. Профиль пользователя ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $5
Нужно меню на Java Script, которое сам определит местонахождение пользователя на странице и подсветит нужный пункт. Пример - нахожусь на главной, подсвечивает ее, пошел в раздел контакты - выделяется данный пункт меню. Скрипт должен определять ...Закрыт14 лет назад
Стоит задача - понять с какого именно объявления в контекстной рекламе пришел пользователь и по какой ключевой фразе, а так же отследить весь его путь по сайту до момента заполнения одной из форм. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужен модуль Форма заказа по типу http://kupiunas.com/order/ . В модуль должно входить 1.Наличие админки 2.Калькулятор веса 3.Конвертер валют 4.Пересчёт доставкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо доработать статусы компонента Mighty Membership на Joomla 1.5.20 Полное тз в формате видео можете скачать по ссылке: http://vip-autocad.ru/problema.rar Цены называйте сами. Оплатить могу ...Завершен14 лет назад
- $6
Нужно адаптировать один шаблон под DLE 9.3 и вышеЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте! Нужен аналог - mdm-complect.ru/fasad/index.php такого модуля. Картинка будет в 3Д + будут ещё 3 других кухни (акрил, краска и тп.) ТЗ в аську. Ориентировочный срок и цену. ...Закрыт13 лет назад