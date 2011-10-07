Сделать 2 функции на php

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки204 просмотра

1. нужна функция извлечения ссылок с поисковых систем (yandex, rambler, aport, google). Вводные данные — поисковая фраза и название поисковой системы. Выходные данные — вектор многомерный

elem [0] – количество ответов

elem [2] – вектор ссылок с возможностью перехода по ним.

2.функция расположения сайта в поисковых запросах. Вводные данные - название сайта (www.lenta.ru), поисковая фраза, название поисковика. Выходные данные — вектор содержащий

elem [0] – позиция, elem[1] – страница, elem[2] – ссылка перехода.

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PHP
14 лет назад
rosomaha
Валерий 
43 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
7 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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