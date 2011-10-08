Модуль загрузки файлов и статистики скачиваний на php

Написать модуль загрузки файлов и предоставления зарегистрированному пользователю ссылки для скачивания материала.

Самописная кмс

php + mysql

ООП

Формат загружаемого материала, к которому назначаются права доступа на основании

price_plans (.doc,.docx,.pdf,.xls,.xlsx,.jpg)

Фиксируются id пользователя, осуществившего попытку загрузки независимо от того был ли доступ к материалу.

Вывод статистики по каждой единице материала (20 элементов на страницу) в количественном и процентном выражении в виде гистограммы

Настраиваемое распределение доступа к материалу на основании price_plans.

Администратор добавляет/редактирует price_plans

В случае ограничения доступа к материалу, выводится редактируемое сообщение со ссылкой,

для каждой единицы материала отдельно.

Backend

1) Основная страница

Выводятся построчно ссылки на загруженные файлы, указывается размер загруженного файла,

название, расширение (иконка), ссылка на его удаление (checkbox), кол-во загрузок, ссылка на

статистику по данному файлу.

2) Страница статистики загрузок

Выводятся строками

id пользователя со ссылкой на его профиль

Кол-во загрузок для этого id

3) Страница вывода всех загрузок по id пользователя

Выводятся:

- название файла,

- дата скачивания,

- кол-во скачиваний.

Этапы реализации.

1 день на согласование;

3-5 дней на исполнение;

2 дня на тестирование.