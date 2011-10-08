Модуль загрузки файлов и статистики скачиваний

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Завершен3 заявки156 просмотров

Модуль загрузки файлов и статистики скачиваний на php

Написать модуль загрузки файлов и предоставления зарегистрированному пользователю ссылки для скачивания материала.

Самописная кмс

php + mysql

ООП

Формат загружаемого материала, к которому назначаются права доступа на основании

price_plans (.doc,.docx,.pdf,.xls,.xlsx,.jpg)

Фиксируются id пользователя, осуществившего попытку загрузки независимо от того был ли доступ к материалу.

Вывод статистики по каждой единице материала (20 элементов на страницу) в количественном и процентном выражении в виде гистограммы

Настраиваемое распределение доступа к материалу на основании price_plans.

Администратор добавляет/редактирует price_plans

В случае ограничения доступа к материалу, выводится редактируемое сообщение со ссылкой,

для каждой единицы материала отдельно.

Backend

1) Основная страница

Выводятся построчно ссылки на загруженные файлы, указывается размер загруженного файла,

название, расширение (иконка), ссылка на его удаление (checkbox), кол-во загрузок, ссылка на

статистику по данному файлу.

2) Страница статистики загрузок

Выводятся строками

id пользователя со ссылкой на его профиль

Кол-во загрузок для этого id

3) Страница вывода всех загрузок по id пользователя

Выводятся:

- название файла,

- дата скачивания,

- кол-во скачиваний.

Этапы реализации.

1 день на согласование;

3-5 дней на исполнение;

2 дня на тестирование.

MySQLPHP
14 лет назад
bz101
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

serious2008
Александр 
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$50
4 дня
В целом, доволен. Быстро схватывает суть. Готов довести до конца начатое.
Хороший заказчик, сам много в чём разбирается, сам тестировал. Чётко и внятно формирует свои мысли.

Заявки фрилансеров

serious2008
Александр 
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
2 отзыва
14 лет назад

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