Общая авторизация и регистрация. DLE 9.4 + IPB 3.2

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка107 просмотров

Из названия думаю в общем всё ясно.

1. При регистрации на сайте пользователь регистрируется и на форуме.

2. При авторизации на сайте пользователь авторизовывается и на форуме.

3. Профиль пользователя должен находится только на форуме, т. е. изменить все пути, чтобы они вели на профиль на форуме.

DLE
14 лет назад
profox
Антон 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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