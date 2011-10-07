Общая авторизация и регистрация. DLE 9.4 + IPB 3.2

Из названия думаю в общем всё ясно.

1. При регистрации на сайте пользователь регистрируется и на форуме.

2. При авторизации на сайте пользователь авторизовывается и на форуме.

3. Профиль пользователя должен находится только на форуме, т. е. изменить все пути, чтобы они вели на профиль на форуме.